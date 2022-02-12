Податківця з Буковини затримали за «п’яну» ДТП з загиблим

Державне бюро розслідуань (ДБР) затримало податківця Буковини за ДТП в стані алкогольного сп’яніння, в якій загинула людина.

«Працівники ДБР… затримали працівника Новоселицької державної податкової інспекції ГУ ДПС в Чернівецькій області через дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинув 26-річний чоловік», — сказано у повідомленні.

Як зазначається, за попередньою інформацією, 11 лютого 2022 року близько 21:00 у селі Припруття Чернівецького району податківець на власному авто допустив зіткнення з іншою автівкою, водій якої внаслідок виниклої дорожньо-транспортної пригоди загинув на місці події.

«За результатом проходження медичного огляду на стан сп’яніння у крові водія виявлено алкогольні та наркотичні речовини. Слідчі ДБР призначили низку експертиз для перевірки вказаних даних. Посадовця затримано. Деталі трагічної пригоди встановлюються», — заявили у ДБР.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Попередня кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років. // УНН