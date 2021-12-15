Поліцейські розшукують шахраїв, які ошукали прикарпатку на ₴27 000

Зловмисники працювали за популярною телефонною схемою – «ваш родич потрапив у поліцію». Щоб владнати «проблеми», потерпіла віддала шахраям чималу суму. Поліцейські вживають заходів для розкриття злочину та застерігають жителів області від подібних випадків.

13 грудня на лінію «102» надійшло повідомлення від 79-річної мешканки Калуша, яка повідомила про те, що до неї зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником поліції. Шахрайка повідомила, що її дочку затримали за вчинення кримінального правопорушення. Аби уникнути відповідальності за вчинене, зловмисниця запропонувала потерпілій заплатити значну суму грошей.

Діючи на емоціях і не перевіривши інформацію, жінка перевела кошти на банківські рахунки шахрайки у сумі 27 тисяч гривень. Після цього мати зателефонувала доньці та дізналася, що з нею все гаразд. За цим фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 («Шахрайство») Кримінального кодексу України.

На жаль, шахраї доволі часто застосовують таку схему психологічного тиску, грають на почуттях та емоціях своїх жертв, які ладні віддати останнє, щоб врятувати рідну людину.

Тому поліцейські вкотре нагадують, як потрібно діяти, щоб не стати жертвою такої шахрайської схеми:

— якщо вам надходить дзвінок з інформацією «ваш родич у небезпеці», перше і найголовніше правило – перервати розмову і передзвонити тому, про кого йде мова;

— якщо телефон вимкнений, постарайтеся зв’язатися з колегами, друзями, родичами або людьми, які можуть бути поруч із ним, та перевірити інформацію;

— наберіть «102» та перевірте, чи є проблеми із законом у ваших рідних.

Пам’ятайте! Якщо незнайома людина дзвонить вам і вимагає гроші — це шахрай!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини