Прокуратура вимагатиме максимального покарання обвинуваченому в умисному вбивстві та розчленуванні у Лисичанську

Лисичанська окружна прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного раніше судимого місцевого мешканця за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 8 лютого 2021 року під час спільного вживання алкогольних напоїв між обвинуваченим та його знайомим виник словесний конфлікт, що переріс в бійку. Господар будинку завдав потерпілому численні удари руками та ногами, після чого забив до смерті кувалдою по голові.

З метою приховання слідів умисного вбивства зловмисник зняв з чоловіка одяг і спалив, розчленував тіло, склав у мішки та сховав у господарчому приміщенні, а в подальшому планував закопати.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом поліції №3 Сєвєродонецького районного управління Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Лисичанської окружної прокуратури)