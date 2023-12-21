Сім років та два місяці позбавлення волі отримав житель Києва на Волині за грабіж
За підтримання публічного обвинувачення Луцької окружної прокуратури суд визнав 34-річного жителя Києва винуватим у вчинення повторно грабежу в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 186 КК України).
Удень 02 вересня 2022 чотири рази до того судимий чоловік проник у квартиру в будинку на вулиці Ветеранів у Луцьку та викрав 15 000 гривень і 150 доларів США.
Дії зловмисника були викриті господинею помешкання – і він утік.
Згодом чоловіка затримали та судили у Києві ще за вчинення крадіжок із проникненням у житло.
Згідно з вироком Луцького міськрайонного суду, остаточно за ґратами він проведе сім років та два місяці.
Пресслужба обласної прокуратуриTweet