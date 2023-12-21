Сім років та два місяці позбавлення волі отримав житель Києва на Волині за грабіж

За підтримання публічного обвинувачення Луцької окружної прокуратури суд визнав 34-річного жителя Києва винуватим у вчинення повторно грабежу в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 186 КК України).

Удень 02 вересня 2022 чотири рази до того судимий чоловік проник у квартиру в будинку на вулиці Ветеранів у Луцьку та викрав 15 000 гривень і 150 доларів США.

Дії зловмисника були викриті господинею помешкання – і він утік.

Згодом чоловіка затримали та судили у Києві ще за вчинення крадіжок із проникненням у житло.

Згідно з вироком Луцького міськрайонного суду, остаточно за ґратами він проведе сім років та два місяці.

Пресслужба обласної прокуратури