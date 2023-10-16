Службова недбалість зі збитками понад ₴29 млн. – судитимуть голову однієї з РВА Сумської області

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з районних військових адміністрацій області, дії якого призвели до заподіяння майнової шкоди інтересам приватних компаній (ч. 2 ст. 367 КК України).

За установленими у ході розслідування даними, посадовець, неналежно виконуючи свої службові обов’язки та не будучи представником військового командування, якому дозволено приймати рішення про примусове вилучення майна у період дії воєнного стану, на початку вторгнення військ рф вилучив належне українським компаніям дизпаливо та скраплений газ, що знаходилися у вагонах на залізничних станціях одного з районів області. Згідно висновків проведених у ході розслідування експертиз, сума збитків від вказаних дій сягнула понад 29 млн. 608 тис. грн.

Досудове розслідування проведено слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура