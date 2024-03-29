Синтезував амфетамін у підвалі, а в дилери залучив трьох жінок: у середмісті Житомира викрили наркоділків

34-річний містянин купував прекурсори, з яких надалі виготовляв психотропи. Поліцейські встановили, що чоловік виробляв їх для збуту. А його спільниці «напрацьовували» клієнтську базу та реалізовували незаконний продукт. Поліцейські Житомирщини перекрили незаконний канал постачання психотропів.

Правоохоронці з’ясували, що організатор наркосхеми проживає разом з сім’єю у міській п’ятиповерхівці. У підвальному приміщені саме цього будинку він облаштував цех для синтезу амфетаміну. Чоловік купував хімічні складові та виготовляв амфетамін, а готовий «продукт» зберігав у комірчині на цокольному поверсі. Продавали психотропи наркозалежним місцевим жителям троє житомирянок.

Викрили протиправну діяльність оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю та відділу кримінального аналізу ГУНП в Житомирській області. Слідчі задокументували декілька фактів виготовлення та збуту психотропів наркоділками.

Днями слідчі поліції Житомирщини за силової підтримки підрозділу РПОП та кінологічної служби ГУНП провели 7 обшуків у житлі фігурантів, підвалі, облаштованому під нарколаброраторію та автівці «комерсанта». Близько 20 г амфетаміну, електронні ваги, мобільні телефони, понад десятка сім-карт, банківські карти, зіп-пакети, флеш носії та записники, скляні колби та автомобіль – усе це поліцейські вилучили під час проведення слідчих дій. Нині все скеровано на дослідження до Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Нині всім чотирьом спільникам, за погодженням обласної прокуратури, слідчі поліції повідомили про підозри у вчинені низки злочинів, зокрема:

– незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України).

А організаторові протиправної оборудки також інкриміновано незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів (ч. 1. ст. 311 КК України).

За чинним законодавством такі дії караються позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області