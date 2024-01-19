У розтраті понад ₴570 тис. під час закупівлі пального у Житомирі підозрюють ексдиректора комунального автопідприємства

За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури ексдиректору комунального підприємства Житомирської міськради повідомлено про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, у великих розмірах, вчиненого повторно (ч. ч. 3, 4 ст. 191 КК України).

Слідство встановило, що розтрату бюджетних коштів підозрюваним скоєно у 2018 році під час закупівлі бензину та дизельного пального.

Тоді він, як директор комунального підприємства, уклав зі столичним приватним товариством два договори про закупівлю майже 181 тис. літрів бензину та 2700 тис. літрів дизельного пального на загальну суму 6,7 млн грн. Закуплене за бюджетні кошти пальне призначалося для потреб комунального автомобільного підприємства.

Однак згодом підозрюваний безпідставно уклав з постачальником до основних договорів декілька додаткових угод, якими збільшено вартість товару та зменшено його обсяг. Хоча достовірно знав про відсутність коливань цін на пальне.

Унаслідок цього комунальному підприємству спричинено шкоди на понад 570 тис. грн.

Наразі вирішується питання щодо стягнення з підозрюваного заподіяної шкоди. Також, з метою відшкодування заподіяних збитків, вживаються заходи щодо накладення арешту на належне йому майно.

Досудове розслідування проводить Житомирське райуправління поліції.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури