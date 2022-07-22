У столиці гвардійці затримали двох чоловіків, які збирали інформацію для ворога

Учора ввечері, під час виконання службово-бойових завдань, гвардійці затримали громадянина, що здійснював фото та відео зйомку військовослужбовців та місце їх розташування. При собі дана особа мала пристрій для відстрілу гумовими кулями Форт -12 з простроченим дозволом на носіння зброї.

Чоловіка було передано працівникам Служби безпеки України для подальшого з’ясування всіх обставин.

Того ж дня, біля опівночі, військовослужбовці затримали 51-річного мешканця Донецька, який здійснював фото фіксацію поблизу контрольно-пропускного пункту та прилеглої території.

При собі чоловік мав документи одного з російських підприємств. А під час перевірки його мобільного телефону з’ясувалося, що чоловік також активно листувався та телефонував на номери ворожої країни та спілкувався у чатах проросійських груп в телеграм каналах.

Затриманого правоохоронці передали працівникам Національної поліції для подальшого з’ясування обставин.

Нагадуємо, що за ст. 111 Кримінального кодексу України – Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Північне оперативно-територіальне об’єднання

Національної гвардії України