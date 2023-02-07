У столиці затримали грабіжника, який вирвав гроші з рук пенсіонеркиі біля банкомату

Правоохоронці встановили, що зловмисник скоїв аналогічний злочин напередодні та перебував у розшуку. За скоєння грабежів в умовах воєнного стану йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

До чергової частини відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції звернулась жінка та повідомила, що її пограбував невідомий біля приміщення банківської установи та вирвав з рук 7 200 гривень. Правоохоронці прийняли у потерпілої заяву про скоєння кримінального правопорушення та розпочали пошуки зловмисника.

Як розповів начальник відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Андрій Сланіна, з метою розкриття даного злочину були залучені співробітники карного розшуку та слідчі:

«У ході досудового розслідування ми проаналізували відеозаписи з камер відеоспостереження, розташованих біля місця вчинення злочину. За результатами проведених оперативно-розшукових заходів ми встановили та затримали грабіжника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився мешканець Чернігівської області, 1988 року народження».

Крім того столичні оперативники встановили, що напередодні порушник скоїв аналогічний злочин. У парку в Шевченківському районі він пограбував жінку та викрав у неї 50 євро та 200 гривень.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру.

«Шевченківський районний суд столиці обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення», – додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва