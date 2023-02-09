У вимаганні щомісячної «данини» з обмінників на Дніпропетровщині викрили начальницю з податкової та її чоловіка

Спільною групою прокурорів Офісу Генерального прокурора та Київської міської прокуратури за оперативного супроводження ГУ ДЗНД СБУ «на гарячому» затримано начальника відділу ГУ ДПС у Дніпропетровській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 45-річна посадовиця після призначення на керівну посаду вирішила налагодити схему незаконного збагачення за рахунок суб’єктів господарювання, які надають фінансові послуги, насамперед з обміну валюти.

Користуючись наданими їй адміністративними повноваженнями начальниця відділу ініціювала проведення систематичних перевірок однієї з таких фірм на території області та повідомляти власникам про необхідність пошуку компромісів із керівництвом ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

У зв’язку із цим, керівник фірми був вимушений домовлятись про зустріч із підозрюваною для зупинення постійного втручання в роботу своїх підлеглих.

У ході низки зустрічей, які були зафіксовані в ході досудового розслідування, чиновниця вимагала сплачувати їй щомісячну таксу із розрахунку 300 доларів США за одну точку обміну валют.

При цьому вона наголошувала, що згодом всі підприємства такої категорії будуть передавати їй неправомірну вигоду, але погодилась зменшити данину до 100 доларів США за один об’єкт, тобто до 6700 доларів США на місяць.

Задля прикриття злочинних дій чиновниця також залучила свого чоловіка, який за кодовою фразою особисто забирав з пунктів обміну валют залишені підприємцями обумовлені суми коштів.

У ході досудового розслідування зафіксовано факт передачі неправомірної вигоди за грудень 2022 року. Під час отримання 6500 доларів США у вигляді «оплати» за січень 2023 року начальника відділу та її чоловіка затримали.

Наразі подружжю повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Київська міська прокуратура