Учасники міжнародної шахрайської схеми заробляли до 10 млн. євро щомісяця

Від діяльності злочинної організації постраждало понад 260 потерпілих, більшість із них — громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії. Двом підозрюваним суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Масштабну міжнародну злочинну схему заволодіння коштами фізичних осіб викрили у грудні минулого року. Серед її учасників були громадяни України та іноземці. Аби заволодіти коштами громадян, зловмисники спеціально створили вебресурси, за допомогою яких проводилися удавані операції з купівлі-продажу різних активів — банківські метали, іноземна валюта, криптовалюта, цінні папери тощо. У разі інвестування громадянам обіцяли шалені прибутки від проведення таких операцій. Щоби ввести інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітувалися угоди з купівлі-продажу цих активів та фіктивне зростання у 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів.

Після подачі заявок на виведення прибутку до громадян телефонували працівники спеціально створених кол-центрів, представлялися агентами торговельних платформ та вимагали внесення додаткових коштів, а також оплати комісії в обсязі 15% від суми отриманого «прибутку» за виведення коштів. Після оплати акаунти інвесторів блокувались, а розміщені на них кошти привласнювали організатори шахрайської схеми.

Шахрайська схема дозволяла заробляти від 8 до 10 млн євро щомісяця. Кошти інвесторів зараховувалися на рахунки підконтрольних організаторам компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах. У подальшому незаконний дохід легалізовували шляхом придбання елітної нерухомості, автомобілів та інвестування в бізнес-проєкти в Україні.

18 березня на підставі доказів, отриманих оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозри двом учасникам злочинної організації. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Двом підозрюваним суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 325 млн грн застави кожному.

Натепер вже встановлено понад 260 потерпілих інвесторів, яких ошукали на майже 9,4 млн євро. Більшість з них — громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії.

Раніше, 18 грудня, українські правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів. Тоді ж на рухоме та нерухоме майно загальною вартістю понад 50 мільйонів євро було накладено арешти, у тому числі на елітні автомобілі та нерухомість.

Шахрайська схема викрита спільно з міжнародними партнерами – Генеральною прокуратурою міста Бамберга Федеративної Республіки Німеччина, Євроюстом, Європолом.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло потерпілих.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України