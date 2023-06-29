Викрито ще трьох колаборантів, які намагались побудувати кар’єру «правоохоронців» під час окупації м. Ізюм

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру трьом чоловікам за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Встановлено особи ще трьох мешканців м. Ізюм, які намагались побудувати кар’єру правоохоронців під час окупації населеного пункту збройними силами рф.

За даними слідства, 39-річний чоловік червні минулого року добровільно обійняв посаду «оперуповноваженого» так званої «народної поліції». Другий підозрюваний, якому 30 років, торік у серпні «дільничним» у тому ж «правоохоронному органі».

Обидва колаборанти приймали пояснення від мешканців міста, здійснювали «розслідування» злочинів, складали рапорти на ім’я керівництва, проводили огляди місця події та допитували місцевих жителів.

Третьому підозрюваному 40 років. У липні 2022 року він добровільно зайняв посаду «чергового ізолятора тимчасового тримання» у так званій «народній поліції». Його задача полягала у підтриманні режиму в ізоляторі, а також наданні вказівок особам, що там утримувались, щодо дій та спілкування з іншими охоронцями.

Перед деокупацією Ізюмського району усі троє підозрюваних втекли на територію рф, де наразі переховуються від слідства. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області та ДКР СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура