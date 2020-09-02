Взято під варту мешканця Перечинщини, підозрюваного у смертельному побитті батька

За клопотанням слідчого, погодженим прокурором Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури, 31-річного мешканця с. Ворочево Перечинського району взято під варту за підозрою у заподіянні своєму батьку тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.

За даними слідства, подія трапилася на ґрунті тривалих неприязних відносин між чоловіками. У ніч на 29 серпня підозрюваний напідпитку побив потерпілого, який від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги.

Чоловік підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Подальше досудове розслідування злочину здійснюють слідчі Перечинського ВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокурорів Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури.

Пресслужба прокуратури Закарпатської області