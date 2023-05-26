За безпідставне нульове розмитнення товару, що призвело до ненадходження до бюджету майже ₴110 тис. судитимуть інспектора Київської митниці

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно державного інспектора митного поста «Спеціалізований» Київської митниці за фактом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, посадовець пропустив на митну територію України вимірювачі швидкості TruCam ІІ незаконно оформивши їм нульове розмитнення.

Обвинувачений не вніс зміни до митної документації, в якій приватний підприємець визначив невірний код згідно з класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. Це дало змогу підприємцю завезти товар без сплати жодних митних платежів.

Внаслідок дій митника держава недоотримала майже 110 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими теруправління ДБР, розташованого у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура