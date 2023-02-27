За минулий тиждень столичні оперативники затримали 24 особи за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів

Серед правопорушень – грабіж, крадіжки, шахрайства, злочин проти життя, хуліганство та наркозлочини.

Оперативники поліції Києва продовжують заходи з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Так, завдяки роботі правоохоронців карного розшуку викрито та затримано 24 злочинця, які переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань.

Переважна більшість скоєних правопорушень – крадіжки та наркозлочини. Також є факт грабежу, декількох шахрайств, злочину проти життя, хуліганство.

Крім того оперативники займаються пошуком безвісно зниклих осіб. Так за минулий тиждень вони знайшли та відновили зв’язок із 99 безвісно зниклими громадянами. Разом з тим, здійснювалися оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл загиблих – встановлено17 осіб.

Відділ комунікації поліції Києва