За організацію незаконного референдуму на Луганщині судитимуть керівний склад «цвк «лнр»

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно шести учасників злочинного угруповання, які організували на тимчасово окупованій території регіону псевдореферендум про входження до складу рф.

Серед них ‒ так звані «голова цвк лнр», «заступник», «секретар» та троє «членів цвк лнр».

Усім особам інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, вчинені організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що з травня 2022 року учасники організованої групи на чолі з так званою «головою цвк лнр» розпочали активну підготовку до проведення незаконного плебісциту.

Обвинувачені безпосередньо організували та контролювали так званий «референдум» у період 23-27 вересня 2022 року. Підготували медійну кампанію для пропагандистських ЗМІ та залучили «міжнародних спостерігачів».

Надалі затвердили й оголосили «результати» псевдореферендуму. Так звана «голова цвк лнр» заявила про роботу 461 дільничної комісії на території «лнр», ще 201 – у рф.

За сфальсифікованими результатами переважна більшість проголосувала за входження до складу рф на правах її суб’єкта.

П’ятеро колаборантів є підсанкційними особами України та інших держав.

Наразі обвинувачені переховуються на тимчасово окупованій території Луганщини та оголошені у розшук.

Їм загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури