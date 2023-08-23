Зібрання «криміналітету» у виправній установі Кіровоградщини – двом особам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому «смотрящому» за виправною колонією та довіреній особі «вора в законі». Їм інкриміновано організацію та участь у злочинній «сходці», а також вимагання (ч. 1 ст. 255-2, ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, так званий «смотряший» за Кропивницькою виправною колонією № 6 вирішив підзаробити на одному з в’язнів. Він та ще один «кримінальний авторитет» провели злочинне онлайн-зібрання. На «сходці» ухвалили рішення про сплату арештантом установи грошових коштів.

Також обговорили надходження грошей до «общака» від проведення турнірів з карткових ігор, а також їх розподіл між «криміналітетом» відповідно до ієрархії та статусу в злочинному світі.

Обоє підозрювані є причетними до низки кримінальних проваджень за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

Наразі вказані особи перебувають під вартою.

Раніше їм повідомлено про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу (ч. 2 ст. 255-1 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Кіровоградській області, оперативний супровід – УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора