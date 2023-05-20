Генштаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 20.05.23. Знищено 20 «Шахедів» та розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР»

Після опівночі 20 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами «Shahed», які спрямували на Київщину.

Усі – знищено силами та засобами повітряного командування «Центр» Повітряних Сил.

Також, наприкінці доби 19 травня, на східному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування «Схід», знищено два ударні дрони типу «Shahed», а на південному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», – розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».