Генштаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 20.05.23. Знищено 20 «Шахедів» та розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР»

Дані уточнюються / Data are being updated.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 20.05.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 202430 (+670) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3781 (+4) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 7382 (+5) од,

артилерійських систем / artillery systems – 3229 (+19) од,

РСЗВ / MLRS – 564 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 325 (+6) од,

літаків / aircraft – 308 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2801 (+32),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1011 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6103 (+20) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 423 (+4).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

***

Після опівночі 20 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами «Shahed», які спрямували на Київщину. Усі – знищено силами та засобами повітряного командування «Центр» Повітряних Сил. Також, наприкінці доби 19 травня, на східному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування «Схід», знищено два ударні дрони типу «Shahed», а на південному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», – розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР». Протягом минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30-ти літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття.

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine