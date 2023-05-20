Генштаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 20.05.23. Знищено 20 «Шахедів» та розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР»
Дані уточнюються / Data are being updated.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 20.05.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 202430 (+670) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 3781 (+4) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7382 (+5) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 3229 (+19) од,
- РСЗВ / MLRS – 564 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 325 (+6) од,
- літаків / aircraft – 308 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2801 (+32),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1011 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6103 (+20) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 423 (+4).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
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Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet