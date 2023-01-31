Угорщину, яка підтримує російського агресора, визнано найбільш корумпованою країною в ЄС

27 січня 2023 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна накладе вето на будь-які санкції ЄС проти РФ, що стосуються ядерної енергетики.

Угорщина визнана країною з найгіршими показниками корупції у державному секторі в ЄС.

Як повідомляє Politico з посиланням на звіт Transparency International, Угорщина, Болгарія і Румунія, які набрали від 42 до 46 балів зі 100, значно відстають від трійки кращих скандинавських країн ЄС.

Данія стала найкращою у своєму класі (90 балів), за нею йдуть Фінляндія (87 балів) і Швеція (83 бали).

Люксембург, Великобританія та Австрія значно знизили свої оцінки з 2017 року, а Ірландія – єдина країна-член ЄС, чиї оцінки покращилися. Молдова, яка отримала в червні минулого року статус кандидата в члени ЄС, також поліпшила свій результат.

Росія, яка набрала 28 балів, має один з найнижчих результатів у Східній Європі, а її повномасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року є “яскравим нагадуванням про загрозу, яку корупція і відсутність підзвітності уряду становлять для глобального миру і безпеки”. Про це йдеться в опублікованому разом зі звітом прес-релізі.

Оцінка України лише трохи вище (33), але в звіті зазначено, що країна “проводить важливі реформи і неухильно поліпшується” з початку війни.

Індекс використовує дані опитування, засновані на інтерв’ю з експертами та бізнесменами з різних джерел (включаючи Світовий банк та світовий економічний форум), щоб класифікувати 180 країн світу відповідно до їх передбачуваного рівня корупції за шкалою від 0, що означає високий рівень корупції – до 100.

Війна в Україні та позиція Угорщини:

Після початку повномасштабного російського вторгнення Україна закликала 27 країн ЄС включити російську державну атомну енергетичну компанію “Росатом” до списку санкцій. Угорщина блокує такі наміри, оскільки має побудовану Росією атомну станцію, яку планує розширити разом з “Росатомом”.

Угорщина, яка є членом ЄС, неодноразово критикувала санкції ЄС щодо Росії, заявляючи, що вони не змогли істотно послабити Росію, проте можуть знищити європейську економіку.

Орбан неодноразово відмовлявся ввести санкції проти РФ, а також саботував допомогу Україні.

30 листопада 2022 року Єврокомісія заявила, що заморожує фінансування Угорщини через корупцію в уряді Орбана.

Станом на 20 січня 2023 року Угорщина заблокувала 500 мільйонів євро військової підтримки ЄС Україні.

27 січня 2023 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти РФ, що стосуються ядерної енергетики. // УНІАН