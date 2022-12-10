Двоє людей постраждали від вибуху газових балонів у квартирі на Волині (фото)

Вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері у квартирі, а також – двері в сусідньому помешканні

У багатоповерхівці міста Нововолинськ (Волинська область) вибухнули два газові балони. Внаслідок вибуху двоє людей отримали травми.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС наголосили, що використання в квартирах газових балонів заборонене.

“10 грудня о 16:16 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що у 5-поверхівці Шахтарського мікрорайону міста Нововолинська трапився вибух. На місце події оперативно прибули рятувальники, швидка та аварійна газова служби. З’ясувалося, що вибух стався у квартирі на 5-му поверсі. За попередніми даними, вибухнув один туристичний газовий балон, а від нього здетонував інший”, – йдеться в повідомленні.

У квартирі перебувала мама з двома дітьми. Жінка отримала незначні опіки. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

Чоловіка, який саме підходив до дверей помешкання, вибуховою хвилею відкинуло на сходову клітку. Він отримав травму голови і звернувся до лікарів, після наданої допомоги від госпіталізації він відмовився.

Вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері у квартирі, а також – двері в сусідньому помешканні. У результаті виникла пожежа, що охопила, домашні речі, стелю й стіни. О 16:36 рятувальники локалізували горіння, о 16:56 – ліквідували. Для ліквідації наслідків надзвичайної події залучені дві пожежні автоцистерни та автодрабина.

У ДСНС зазначили, що ймовірно, причиною вибуху та пожежі стало порушення правил безпеки. // LB.ua