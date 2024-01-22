Чоловік перейшов за посиланням для зарахування коштів під час продажу товарів та втратив майже ₴30 тисяч

Навіть досвідчені користувачі Інтернету можуть опинитися на гачку у шахраїв. Поліцейські закликають громадян під час купівлі-продажу товарів не переходити за сумнівними посиланнями в Інтернеті та не вводити секретні паролі своїх банківських карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах.

До поліції Богородчан із заявою про злочин звернувся 35-річний місцевий мешканець. Чоловік розповів правоохоронцям, що нещодавно на одному з Інтернет-сайтів вистав оголошення про продаж товару. Одразу ж через один із месенджерів з ним зв’язався потенційний покупець, який виявив бажання придбати товар.

Домовившись про ціну, покупець надіслав повідомлення з фішинговим посиланням, нібито, для перерахунку грошей на карту. Заявник перейшов по посиланню та ввів свої банківські персональні дані. А вже через деякий час, помітивши, що з карти зникло майже 30 000 гривень. Тоді чоловік зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Поліція наполегливо рекомендує:

По телефону або в мережі Інтернеті нікому не повідомляйте жодних відомостей про свої банківські картки. Адже переходячи за сумнівними посиланнями, ви даруєте зловмисникам свої персональні дані. У результаті чого шахраї можуть привласнити всі заощадження з ваших банківських рахунків.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини