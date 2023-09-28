Внаслідок ДТП у Києві загинуло двоє людей, ще двоє громадян травмовані (фото)

Смертельна ДТП за участю чотирьох авто: поліція Києва встановлює обставини події.

Подія сталася сьогодні близько 18:00 години на вулиці Наумова, що у Святошинському районі Києва. На місце негайно прибули патрульні поліцейські, слідчі з розслідування ДТП столичного главку та лікарі.

Попередньо відомо, що водій автомобіля «MITSUBISHI LANCER» не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілями «KIA SORENTO», «SKODA FABIA» та «RENAULT SANDERO».

Внаслідок ДТП керманич і пасажир автомобіля «MITSUBISHI LANCER» загинули, водій і пасажир автомобіля «KIA SORENTO» отримали тілесні ушкодження.

Слідчі поліції Києва розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють усі обставини та механізм аварії.

Відділ комунікації поліції Києва