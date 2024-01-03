Викрав гроші, які житель Тульчина збирав на лікування — поліція затримала зловмисника завдяки камерам відеоспостереження

За вчинену крадіжку чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення. Зараз фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчими вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Про крадіжку 3000 доларів США та 2000 гривень 47-річний мешканець Тульчина повідомив у поліцію 1 січня. Потерпілий розповів, що усі гроші, які були у гаманці, він накопичував на лікування.

За словами начальника Тульчинського районного відділу поліції Василя Костишена, переглянувши відео з камер спостереження та у результаті проведених слідчо-оперативних заходів, за декілька годин правоохоронці встановили і особу фігуранта, і його місцеперебування. 41-річного чоловіка, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, поліцейські затримали за місцем проживання на околиці Тульчина. У затриманого вилучили кошти заявника. Після проведення необхідних слідчих дій вони будуть повернуті власнику.

Встановлено, що зловмисник колись проводив ремонтні роботи в будинку, де зараз мешкає заявник. Проїжджаючи повз на мопеді, він побачив відчинені двері й скористався моментом. Пробрався в оселю поки потерпілий спав, забрав гаманець з грошима та втік.

За цим фактом слідчі за процесуального керівництва Тульчинської окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Вінницької області