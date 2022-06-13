Російські окупанти завдали ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині

Російські окупанти вдарили трьома ракетами по Прилуках Чернігівської області.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, інформує УНН.

«Щойно стало відомо, що ворог наніс ракетний удар по Прилуках. Зафіксовано «прильоти» 3 ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Просимо не вказувати місця «прильотів», – написав Чаус.

Також ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини. За минулу добу і ніч зафіксували сім обстрілів.